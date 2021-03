Michelle Obama lance sa série «Gaufrette et Mochi» pour promouvoir la nourriture saine

Michelle Obama est désormais à la tête d’une série sur Netflix. Elle est productrice et animatrice de « Gaufrette et Mochi » aux côtés de deux marionnettes. Ensemble, ils partent en périple à travers le monde pour découvrir la gastronomie et apprendre à cuisiner avec des produits frais. La série est disponible depuis mardi sur la plateforme.

Michelle Obama devient gérante de supermarché

Pour faire leur tour du monde, les deux marionnettes profitent d’un caddie magique, cadeau que leur fait Michelle Obama, alors gérante d’un supermarché dans la série. À travers cette émission, l’ancienne Première dame souhaite sensibiliser les jeunes à chercher une alimentation saine et équilibrée.