Michelle Obama s’exprime sur les accusations de racisme de Harry et Meghan

Parmi les proches de Harry et Meghan, on trouve Michelle Obama, connue comme un soutien actif du couple. C’est donc logiquement que la presse américaine l’a interrogée sur l’interview polémique que le duc et la duchesse de Sussex ont faite avec Oprah Winfrey. Dans sa réponse, l’ancienne Première Dame s’est concentrée sur deux aspects de cet entretien : les accusations de racisme envers un membre encore inconnu du palais de Buckingham, et les tensions internes à la famille royale britannique.

L’importance d’un pardon

Sur la problématique du racisme, Michelle Obama est loin de remettre en cause les propos tenus par Harry et Meghan. Selon elle, entendre ce témoignage, « ce n’était pas une surprise complète ». « Comme je l'ai déjà dit, la race n'est pas une construction nouvelle dans ce monde pour les personnes de couleur, et ce n'était donc pas une surprise d'entendre ces choses », déclare-t-elle à l’émission « Today » sur NBC.

Mais ce qui inquiète surtout Michelle Obama, c’est la détérioration des liens de Harry et Meghan avec la famille royale. « Ce que j’espère, et ce à quoi je pense, c’est qu’avant toute chose, ils soient une famille. Je prie pour qu’ils se pardonnent et qu’ils guérissent pour qu’ils puissent utiliser cette période comme un moment propice pour apprendre, pour nous tous », explique-t-elle. Une opinion qu’elle réaffirme lors d’une interview à « Access Hollywood » : « Mon espoir est que, quand je pense à ce qu'ils vivent, je pense à l'importance de la famille et je prie simplement pour qu'il y ait le pardon et qu'il y ait de la clarté sur les malentendus, de l'amour et que leurs problèmes soient résolus à un moment donné […] Parce qu'il n'y a rien de plus important que la famille ».