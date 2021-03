Le lunetier d’Oprah Winfrey croule sous la demande depuis l’interview de Meghan et Harry

Nombre de questions sont apparues pendant et après l’interview choc de Harry et Meghan par Oprah Winfrey. L’une d’entre elles fut : qui est le créateur des lunettes d’Oprah Winfrey ? Elles étaient remarquables avec leurs deux cercles bruns. Alors voici la réponse, c’est Sven Götti, installé à Wädenswil en Suisse, qui tient la marque que porte Oprah Winfrey. Elle a été fondée en 1993 et produit des montures en petites quantités, environ 10.000 paires par mois.

C’est l’AFP qui rapporte les informations. Le porte-parole de la marque explique qu’une paire coûte en moyenne entre 400 et 500 francs suisses donc entre 360 et 450 euros. La monture que porte Oprah lors de l’interview est un modèle spécialement conçu pour elle et nommé « OR02 ». Cela fait maintenant deux ans que la star américaine vient se fournir en lunettes.

Le modèle « OR02 »

Concernant l’histoire des « OR02 », Sven Götti explique : « Je lui en avais conçu deux paires différentes. Mais quand elle les a vues, elle les aimait tellement qu’elle ne savait pas laquelle choisir et avait pris les deux ». Le lunetier ajoute que c’est pour « pour leur légèreté » que la star les apprécie et elle a depuis, commandé une vingtaine de montures.