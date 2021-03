À la télé ce soir: «Koh-Lanta» et «Les vieux fourneaux»

En Polynésie française, les aventuriers de «Koh-Lanta» s'affrontent sur des motus isolés de tout, entourés d'une eau turquoise. Pourtant, les débuts sont difficiles ! Entre exploits et épuisement, les Rouges et les Jaunes se donnent du fil à retordre. D'autant que les armes secrètes viennent compliquer la donne. Et c'est justement un coup de théâtre qui se prépare ! Une arme secrète va bouleverser le cours des choses lors du traditionnel conseil de «Koh-Lanta». Ce coup de poker stratégique fera-t-il mouche ? Fera-il exploser en éclats la tribu ? Ne ratez pas «Koh-Lanta, les armes secrètes» pour le découvrir !

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d'enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l'occasion des obsèques de Lucette, la femme d'Antoine, sont de courte durée... Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite-fille d'Antoine, enceinte jusqu'aux yeux, se lancent alors à sa poursuite pour l'empêcher de commettre un crime passionnel... cinquante ans plus tard !

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Le salaire de la peur, à 23h25 sur France 3 - Quatre étoiles

de Henri-Georges Clouzot (1953)

Palme d’or à Cannes et Ours d’or à Berlin, le chef-d’œuvre absolu de l’auteur des « Diaboliques ». Un film d’aventure impitoyable et désabusé, où Jean Gabin refusa le rôle du maillon faible finalement attribué à Charles Vanel dont ce fut le sommet de la carrière. William Friedkin en fit un remake inutile en 1977 : là, ce fut Steve McQueen qui refusa le rôle d’Yves Montand, vu que le réalisateur ne voulait pas engager sa compagne Ali McGraw.

Capone (1re TV), à 20h30 sur Be1 - Deux étoiles

de Josh Trank (2020)

Immortalisé dès 1932 par Paul Muni dans le « Scarface » de Howard Hawks, puis par Al Pacino dans le remake de Brian De Palma en 1983 et par Robert DeNiro quatre ans plus tard dans « Les incorruptibles » du même auteur, le personnage est cette fois évoqué loin des tueries de la prohibition dans ce drame crépusculaire écrit et réalisé par l’auteur de « Chronicle », et joué par le Londonien Tom Hardy livrant un « numéro » hallucinant d’un bout à l’autre.

Terminator 3 : le soulèvement des machines, à 22h05 sur AB3 - Deux étoiles

de Jonathan Mostow (2003)

La sulfureuse top-modèle Kristanna Loken incarne le mal absolu dans cette deuxième suite au blockbuster de James Cameron sorti vingt ans plus tôt, et mis en scène avec un métier indiscutable par l’auteur de « U-571 ». C’était alors le dernier film de la saga avec Arnold Schwarzenegger, avant le redémarrage de 2009 qui n’en utilisera que l’icône… non créditée.

Amis publics, à 20h10 sur Plug RTL - Une étoile

d’Édouard Pluvieux (2016)

Contrasté entre nanar (avoué, bien entendu) et fable à contenu… nettement moins innocent, l’ouvrage oscille entre les gags et « vannes » de plus ou moins bon goût mais toujours bien dans l’air du temps, les séquences d’action (pas si mal maîtrisées !) et l’émotion bien plus présente qu’on aurait pu l’imaginer. Un mix en fin de compte difficilement répréhensible dans son ensemble, même si on ne va pas au bout des choses et dans quelque direction que ce soit.