«Koh-Lanta»: Denis Brogniart répond aux accusations de maltraitance envers les animaux (vidéo)

À peine entamée sur TF1, la nouvelle saison de « Koh-Lanta » est déjà au cœur d’une polémique. La diffusion du premier épisode, vendredi dernier, a en effet fait réagir certains défenseurs des animaux. L’association PETA notamment n’a pas supporté de voir à l’écran l’un des candidats, Arnaud, tenter d’attraper des raies et une murène avec les moyens du bord, soit une hache et sa force physique. S’il n’a finalement pêché aucun de ces animaux marins, la manière dont Arnaud s’y est pris a choqué l’association pour un traitement éthique des animaux, qui a envoyé une lettre au PDG de TF1. PETA y dénonce une « pratique immorale d’attirer les téléspectateurs » avec des « scènes cruelles » et « d’une telle barbarie ».

Mais pour Denis Brogniart, ces accusations n’ont pas lieu d’être. Invité sur Sud Radio, l’animateur emblématique de « Koh-Lanta » s’est exprimé sur la polémique : « À un moment, il faut arrêter ça. On est dans une émission où les candidats n’ont rien et où on leur dit de se servir du milieu naturel pour continuer à vivre dans cette aventure ». « Est-ce que vous pensez que le pêcheur à la ligne, lorsqu’il prend avec un hameçon un poisson, il le fait sans faire ‘souffrir’ un peu le poisson ? », a-t-il ajouté. Denis Brogniart a aussi précisé que la plupart du temps dans l’émission, les animaux sont plus forts que les candidats : « La murène, Arnaud a beau avoir essayé de l’attraper avec ses pieds, elle s’est carapatée et elle a retrouvé la mer sans aucun problème ».

La PETA reproche surtout à « Koh-Lanta » de faire « de la mise en scène pour un show télé », ce que réfute le présentateur emblématique du jeu. « On ne fait pas le show. ‘Koh-Lanta’, c’est montrer ce qu’il se passe. Et effectivement, la recherche de nourriture, ça fait partie de l’émission », a-t-il rétorqué, « Il n’y a pas de théâtralisation. C’est montrer la vie et la survie de ces aventuriers, dans le plus grand dénuement ».