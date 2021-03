Arnold Schwarzenegger élu homme de la situation en cas d’invasion extraterrestre, loin devant les leaders politiques

Si les Britanniques devaient faire face à une invasion extraterrestre, ceux-ci feraient plus confiance à des acteurs qu’à des personnalités politiques. C’est ce que révèle un sondage un peu loufoque publié outre-Manche et réalisé sur un panel de 2.000 personnes. Ces dernières ont été chargées de lister les 20 meilleurs individus à même de gérer une telle situation et en tête, on retrouve le « Terminator » et ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger. Il est suivi par d’autres acteurs puis, loin derrière, par quelques leaders politiques.

Le Governator prêt à l’attaque

En seconde place, on retrouve Will Smith, sûrement dû à ses rôles dans « Men in Black » et « Independence Day ». Suivent ensuite le scientifique David Attenborough, connu pour son engagement écologique, Bruce Willis, chargé de sauver la Terre des extraterrestres dans le film « Cosmic Sin » qui sortira prochainement, et Tom Cruise, probablement en souvenir de son rôle dans « La Guerre des mondes ».