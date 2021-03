Pierre Ménès sur «Je ne suis pas une salope»: «Les gens ont raison de m'en vouloir» (vidéos)

« Il y a cinq ans, ça serait passé crème », dit-il

Par contre, Pierre Ménès affirme qu’il « ne referait plus » les autres faits qui lui sont reprochés, à savoir les longs baisers forcés à Isabelle Moreau et Francesca Antoniotti. « Le monde a changé. C’est Metoo. On ne peut plus rien faire ou dire. Mais ce que je maintiens, c’est qu’un mec et une fille, c'est pareil. Ne pas chambrer, c’est insupportable », maintient-il toutefois. « Pour tout ce qui s’est passé là, j’ai de profonds regrets. Vraiment. Que ça soit pour Francesca, Isabelle et Marie. Et si ça n’a pas été diffusé dimanche, ce n’est pas de mon ressort. Aujourd’hui, je comprends que ça fasse polémique. Mais à l’époque non. Il y a cinq ans, ça serait passé crème (sic). La société a changé, et ce que je pouvais faire y a 5 ou 10 ans, je ne peux plus le faire. Et je le regrette ».

Pierre Ménès assure pour conclure qu’il a changé depuis ces faits. « Je reconnais que tout ce qui m’est reproché aujourd’hui est intolérable dans le logiciel 2021. Les gens ont raison de m’en vouloir. J’ai beaucoup changé depuis ma greffe. Je ne suis plus le même. On ne m’y reprendra plus jamais à faire des choses comme ça. Je le regrette profondément », dit-il. « Ma vie professionnelle a été jalonnée de filles. Je n’ai jamais eu de problèmes avec personne. C’est pour ça que je regrette l’image que certaines personnes ont de moi. Je le vis mal, car ce n’est pas moi. Je ne suis pas comme ça. Et les gens qui me connaissent le savent. Là, je commence petit à petit à recevoir des messages de soutien. Ce sont des trucs regrettables mais qui datent ».