Le respect et l’humour

Si Annie Cordy était encore de ce monde, elle aurait ri à l’idée qu’un tunnel de Bruxelles puisse porter son nom. Et elle en aurait été gênée. Si on lui avait jeté à la figure le mot « raciste » pour avoir interprété « Cho Ka ka O », Annie aurait exprimé une vraie colère et, en quelques répliques, aurait réduit ses adversaires à la honte d’avoir proféré de telles énormités. Il en va de cette lamentable et injustifiée histoire comme du reste : aujourd’hui, on accommode tout et n’importe quoi aux sauces actuelles les plus indigestes. On revisite la vie des défunts,...