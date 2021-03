Brad Pitt «affligé» par les accusations de violences conjugales d’Angelina Jolie

Alors que le procès qui oppose Brad Pitt et Angelina Jolie continue son cours, le premier s’indigne des nouvelles accusations de la deuxième à son encontre. Selon celle-ci, elle disposerait de preuves indiquant l’existence de violences conjugales dont se serait rendu coupable l’acteur. Ce dernier tempère et suspecte un coup bas mensonger de la part de son ex-femme.

Un enjeu de taille pour le procès

C’est via le média « Page Six » que la réaction de l’acteur a été rendue publique. Selon le compte-rendu fait sur sa position, « Brad est affligé qu'Angelina ait emprunté cette voie ». « Il y a encore beaucoup d'émotions. Il a pris la responsabilité de ses actes et a reconnu ses problèmes passés, il a arrêté de boire. Le mariage était parfois très passionné et toxique et, comme tous les couples, ils se sont disputés mais ont également partagé de nombreux bons moments ensemble. Il a parlé de ses problèmes d'alcool et de drogue survenus lorsqu'ils étaient ensemble ». L’article note aussi que « son entourage estime que cette fuite a été calculée pour influencer l'opinion avant la conclusion de leur procès. Brad a l’impression d’être de plus en plus isolé de ses enfants et ça le dévaste ».

L’enjeu du procès qui oppose Brad Pitt et Angelina Jolie est de déterminer les modalités de garde de leurs enfants ainsi que le partage de leurs biens. L’aîné, Maddox (19 ans), a déjà témoigné devant la justice sur l’affaire. Il se pourrait que les trois autres membres de la fratrie, tous mineurs, fassent de même prochainement.