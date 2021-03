Angelina Jolie accuse Brad Pitt de violences conjugales et affirme en avoir la preuve

Les conditions définitives du divorce d’Angelina Jolie et Brad Pitt n’ont pas encore été déterminées. La garde des six enfants du couple fait notamment encore débat, et Angelina Jolie est prête à tout pour obtenir la garde de Maddox (19 ans), Zahara (17 ans), Pax (16 ans), Shiloh (14 ans), Knox et Vivienne (12 ans).

La maman aurait d’ailleurs déposé au tribunal le 12 mars dernier un dossier contenant de nouveaux documents attestant de présumées violences domestiques, d’après The Blast. Angelina Jolie, 45 ans, serait prête « à offrir des preuves et de l’autorité » pour appuyer les accusations de violances conjugales.

Autant Brad Pitt que son ex-femme souhaiteraient que leurs enfants les plus jeunes (Shiloh, Knox et Vivienne), les trois qui ont moins de 16 ans, puissent témoigner dans cette affaire de divorce, mais le tribunal doit encore donner sa permission.