Edwy Plenel au bord des larmes en parlant de Mediapart (vidéo)

Ce lundi 22 mars, l’émission C ce soir recevait Edwy Plenel. Alors qu’il est question de son opposition au débat sur l’islamo-gauchisme, qui est selon lui nul et non avenu, il est amené à parler de sa carrière de journaliste. Il explique d’abord l’importance « d’affronter ces vérités qui dérangent, de les dire, de les documenter », puis aborde le travail fait par Mediapart en ce sens. Le directeur du site ne peut alors empêcher les larmes de monter, étant obligé de s’arrêter quelques instants pour pouvoir continuer l’interview.

L’accomplissement d’une vie

Edwy Plenel déclare alors simplement que « Mediapart est fait par des gens qui ont la trentaine et la quarantaine », puis fait une longue pause avant d’ajouter difficillement : « pour moi, c’est l’accomplissement de ma vie ». Surpris par une telle réaction, le présentateur Karim Rissouli lui demande ce qui l’émeut autant. « Ce passage de génération », répond brièvement le journaliste.

Edwy Plenel développe ensuite en expliquant en quoi le rajeunissement de Mediapart le touche particulièrement au vu du contexte : « Quand j’entends des calomnies sur Mediapart, je pense à ce qu’était capable de faire le stalinisme pour discréditer quelqu’un. Quand il y a eu l’affaire des écoutes téléphoniques de l’Elysée, des gens ont inventé que j’étais un espion de la CIA. Quand j’entends parler islamo-gauchisme, j’entends aussi ce côté judéo-bolchévique et hitléro-trotskiste. On fait des additions comme ça, on diabolise, on oublie de débattre, d’écouter et de lire. Mon émotion, c’est de se dire que l’essentiel est sauvé ».