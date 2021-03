Disney critiqué en Asie du Sud-Est à cause de «Raya et le dernier dragon»

Début du mois, Disney+ a sorti son nouveau film d’animation, « Raya et le dernier dragon ». On y découvre un univers clairement inspiré de l’Asie du Sud-Est, une région jusque-là oubliée par les studios de Mickey. On pourrait donc s’attendre à ce que le long-métrage y soit bien vu… sauf que ce n’est pas tout à fait le cas. Depuis sa sortie, il ne cesse de faire débat car il est accusé de faire un grand mélange avec les différentes cultures asiatiques, que ce soit dans le film ou avec les acteurs qui prêtent leurs voix.

Faire le portrait de l’Asie du Sud-Est : un exercice risqué

Ce melting-pot est par exemple critiqué par Erna Mahyuni, une éditorialiste du Malay Mail, interrogée par France Info. « On ne sait pas quelles sont les références de ce film. Est-ce que Raya est cambodgienne ? Thaï ? Laotienne ? Malaisienne ? Et je crois que c’est ce qui a agacé pas mal de personnes en Asie du Sud-Est, c’est la façon dont Raya était présentée, elle est un méli-mélo de différentes cultures, et cela donne l’impression que pour Disney toutes les personnes d’Asie du Sud-Est sont interchangeables ».