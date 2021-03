Le prince Harry et Meghan ont menti lors de leur interview avec Ophrah Winfrey

Grand événement médiatique du début du mois de mars, l’interview du prince Harry et de Meghan Markle par Oprah Winfrey a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines. Le couple y a abordé un tas de sujets personnels, des pensées suicidaires de la duchesse de Sussex à un débat sur la couleur de peau d’Archie, en passant par un mariage secret trois jours avant la cérémonie officielle.

Et c’est justement ce dernier point qui fait débat aujourd’hui. Meghan et Harry ont affirmé devant Oprah Winfrey s’être mariés « avant leur mariage », en la présence de l’archevêque de Canterbury. « Personne ne le sait », avait révélè la maman d’Archie lors de l’interview, « Mais nous avons appelé l’archevêque, et nous avons juste dit ‘Écoutez, ce spectacle, c’est pour le monde, mais nous voulons que notre union soit entre nous ». « Les vœux que nous avons échangés – ils sont encadrés dans notre chambre – l’ont été dans notre jardin », avait ajouté Meghan Markle.

Cependant, « se marier » n’est pas le terme exact, car le couple n’a pas, lors de cet échange devant l’archevêque de Canterbury, réellement scellé son union à l’avance. Cela n’avait rien d’officiel, car un double mariage n’est en effet pas possible. C’est un porte-parole de Meghan et Harry qui a confirmé, mardi auprès du Daily Beast, que le couple avait simplement échangé des voeux personnels, qui ne remplacaient en rien ceux énoncés lors de la cérémonie officielle.