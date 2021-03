Zara Tindall, petite-fille de la reine Elizabeth II, a accouché

Mike Tindall a annoncé ce mercredi une très heureuse nouvelle. Le mari de Zara Philips, la petite-fille de la reine Elizabeth (et fille de la princesse Anne), a révélé la naissance de leur troisième enfant dans le podcast « The Good, the Bad and the Rugby ». Le nouveau-né est un petit garçon nommé Lucas Philip Tindall, et il est né le dimanche 21 mars.

Mike Tindall a également confié lors de ce podcast que son fils était un peu pressé de naître. En effet, l’accouchement ne s’est pas déroulé à la maternité, mais dans la maison familiale. « Heureusement, l’amie de Zara était là pour savoir que nous n’aurions pas le temps d’aller à l’hôpital, donc ça a été la course, prendre un matelas, aller dans la salle de bain, prendre des serviettes », a raconté le papa.

Avec ce petit Lucas, le couple a donc accueilli son troisième enfant, mais le premier garçon, après les naissances de Mia (7 ans) et Lena (2 ans). L’arrivée de ce 10e arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth est une nouvelle d’autant plus heureuse que Zara Tindall a subi deux fausses couches après la naissance de sa fille aînée.