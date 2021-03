La reine Élizabeth II se dit «attristée» par les difficultés d’Harry et Meghan

La reine Élizabeth II est « attristée » par les difficultés dont ont fait part le prince Harry et son épouse Meghan, et leur a témoigné son amour, a déclaré mardi le palais de Buckingham dans son premier communiqué après l’interview retentissante du couple accordée à Oprah Winfrey.

« Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan », a ainsi indiqué le palais, soulignant que le couple et leur fils Archie « seront toujours des membres de la famille très aimés ». Le palais voulait publier un communiqué très rapidement après l’entretien-choc diffusé dimanche sur CBS, mais la Reine a préféré prendre son temps pour répondre au mieux aux accusations lancées par son petit-fils et sa femme.