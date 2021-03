Thomas Markle doute que les accusations de racisme évoquées par sa fille à l’encontre la monarchie soient fondées

Face à Oprah Winfrey, Meghan Markle a également déclaré qu’elle avait tout fait pour protéger ses parents mais qu’elle s’était sentie « trahie » en voyant son père alimenter les cancans des tabloïds. La jeune femme s’était éloignée de son père juste avant son mariage en 2018 pour cette raison, car il avait gagné de l’argent en posant pour des paparazzis. « Je suis très déçu. Je me suis excusé pour ça, au moins une centaine de fois. Mais personne n'avait pris le temps de protéger les membres de notre famille alors que nous étions attaqués par la presse tous les jours », a réagi le septuagénaire ce mardi.

Dans une interview accordée à la chaîne britannique ITV ce mardi, Thomas Markle a donné son avis sur révélations du couple. Il s’est dit « déçu » de cet entretien médiatique, et a sérieusement mis en doute les accusations racistes de sa fille visant la famille royale. Concernant le fait qu’une personne se serait interrogée sur la couleur de la peau d’Archie, il dit « espérer que ce soit juste une bête question ». « Je ne pense pas que la famille royale britannique soit du tout raciste », a-t-il estimé, rapporte RTL.

Diffusée ce dimanche, l’interview de Meghan et Harry fait trembler la monarchie. Le couple a fait de nombreuses révélations en révélant les raisons de leur mise en retrait de la famille royale l’année dernière. Le couple a notamment pointé du doigt la pression médiatique, l’absence d’aide de la « Firme » face aux idées suicidaires de Meghan Markle et le racisme de l’institution concernant la couleur de la peau d’Archie avant sa naissance.

Thomas Markle a ajouté que depuis l’opération du cœur qui l’avait empêché d’assister au mariage de sa fille, il n’a plus aucune nouvelle de Meghan et du prince Harry. Et il n’a jamais rencontré leur fils Archie, rappelle RTL.