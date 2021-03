Phénomène très rare en Australie: l’eau de pluie forme des cascades impressionnantes sur le rocher sacré d’Uluru (vidéo)

Touchée par de fortes pluies depuis plusieurs jours, l’Australie fait face à de grosses inondations. Mais ces dernières offrent à certains endroits un spectacle rare. Dans le Territoire du Nord par exemple, des cascades se sont formées sur le rocher d’Uluru. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ce lieu est sacré pour les aborigènes.

Habituellement bien sec et d’une couleur rouge-orangée, le rocher de 348 mètres de haut a vu sa couleur virer au brun-gris ces derniers jours. « La pluie qui s’écoule à la surface de la roche modifie sa couleur, qui passe du bordeaux sombre à l’argent brillant et même au noir », a fait remarquer le parc national d’Uluru-Kata Tjuta sur Facebook. Et en dégoulinant sur le rocher, la pluie forme donc d’impressionnantes cascades. « Un spectacle unique et extraordinaire », selon les autorités locales.

Ce phénomène a évidemment amené des dizaines de touristes auprès de cet inselberg, lieu déjà prisé du public en temps normal.