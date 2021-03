Jean-Pierre Pernaut revient ce dimanche sur TF1

Le 18 décembre dernier, la grande vedette du journal de TF1, Jean-Pierre Pernaut, se retirait, laissant les commandes à Marie-Sophie Lacarrau. Il semblait alors que le septuagénaire allait se contenter d’animer son « Netflix des régions », le JPP TV. Mais cette semaine, retournement de situation : TF1 va retrouver son fidèle Picard et ce pas plus tard que ce dimanche 28 mars. Non, il ne reviendra pas à la tête du JT mais il se voit confié un nouveau magazine d’information à son image, comme l’annonce Europe 1.

La retraite pas au programme

A l’instar de son journal, Jean-Pierre Pernaut sera présent sur les ondes à la mi-journée, à 13h40 très précisément. Ce sera alors le premier numéro de son nouveau rendez-vous consacré à la France des régions. Son but : partir à la rencontre des Français, un peu comme il avait déjà l’habitude dans son JT. Il présentera ainsi les terroirs, le patrimoine culturel ou encore gastronomique de l’Hexagone, grâce à ses correspondants locaux.

Pour cette première, Jean-Pierre Pernaut invitera à une découverte de l’Alsace avec choucroute, fromage et charpentes traditionnelles. La prochaine destination est déjà connue : il s’agit du Nord. JPP est donc loin d’être à la retraite et il devrait continuer à passer à la télévision, pour le plus grand bonheur de ceux à qui il a manqué ces trois derniers mois. Il est également présent sur LCI, où il anime une émission taillée pour lui : « Jean-Pierre & Vous ».