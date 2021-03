Pourquoi des dizaines de Belges ont reçu une lettre de la part de Monsieur Monopoly

Si vous habitez sur la Place Verte à Verviers, sur le boulevard d’Avroy à Liège ou encore près de la Grand-Place de Mons, vous avez normalement reçu récemment un courrier particulier dans votre boîte aux lettres. Monsieur Monopoly a en effet envoyé une missive à des dizaines de Belges, afin qu’ils l’aident à moderniser son plateau de jeu, rapporte 7sur7.

Hasbro, la société du célèbre jeu qui a fêté ses 85 ans en 2020, voudrait remettre son plateau à jour et le rendre plus actuel, c’est pour ça qu’elle fait appel aux joueurs. « La remise au goût du jour des cartes de la Caisse de Communauté se fait pour une bonne raison : avec des sujets comme les concours de beauté, les consultations de médecin et les rentes viagères, il est indéniable qu’elles ont besoin d’être réactualisées. Et si vous ajoutez à cela les turbulences de 2020, on peut dire qu’il est grand temps que les cartes soient plus en phase avec la société moderne », a détaillé Hasbro. Et pour moderniser la version spéciale Belgique, ce sont donc les Belges qui vont décider quels sujets apparaîtront sur ces fameuses cartes « Caisse de Communauté ».

Si seuls les habitants des rues présentes sur le plateau de jeu ont été invités à voter via une lettre signée de la main de Monsieur Monopoly, n’importe qui peut exprimer son avis. Il suffit pour cela de se rendre sur le site prévu. Vous aurez alors 16 cartes à sélectionner, parmi un total de 32. Celles qui récolteront le plus de votes d’ici le 9 avril feront partie de la nouvelle version du jeu, attendue pour l’automne 2021.