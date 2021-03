Beyoncé, victime de deux cambriolages, a perdu plus d’un million de dollars

Sacs de luxe, robes de créateurs, objets de collection, jeux d’enfants, etc. Un tas d’objets ont été dérobés à Beyoncé. Au total, la star américaine aurait perdu pour plus d’un million de dollars dans deux cambriolages survenus au début de ce mois de mars.

Les voleurs ne se sont pas introduits à son domicile, mais ont visité des entrepôts de stockage appartenant à « Queen B » et situé à Los Angeles. Une première fois, les malfrats ont mis la main sur des sacs à main et des robes de grands couturiers, avant de revenir une semaine plus tard pour se servir dans trois autres locaux.

Les cambrioleurs n’ont pas encore été identifiés, mais l’enquête de la police locale est en cours.