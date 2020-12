Beyoncé sauve 100 familles de l’expulsion de leurs logements avec un énorme don d’argent

Force est de constater qu’en ces temps de crise, Beyoncé sait se montrer généreuse. Déjà en avril dernier, elle avait annoncé verser six millions de dollars aux travailleurs essentiels et aux personnes touchées par la pandémie, au travers d’une initiative dénommée BeyGOOD. Ce mardi, la star a dévoilé une autre action du genre, toujours via sa fondation. Il est question cette fois-ci de donner une grosse somme d’argent aux familles ne sachant plus payer leurs logements à cause des retombées financières de la crise sanitaire et ainsi menacées d’expulsion.

Le menace d’une énorme vague d’expulsions

Ce beau cadeau de Noël, dévoilé sur Instagram, promet de faire un maximum pour éviter que ce danger ne se concrétise. « Beyoncé accorde des subventions de 5.000$ aux personnes et aux familles confrontées à des saisies ou des expulsions », est-il écrit dans le communiqué. Les candidatures seront soumises en janvier et au bout du mois, cent familles seront sélectionnées pour recevoir cette aide précieuse qui leur permettra de garder leurs maisons. La chanteuse devrait donc offrir 500.000 dollars en janvier. Mais ce n’est pas tout puisqu’un deuxième tour de candidatures est déjà prévu en février.

Ce timing permettra donc de sauver juste à temps de nombreux ménages d’une véritable catastrophe. Car jusqu’ici, un moratoire empêchait les saisies d’hypothèques et les expulsions de locataires, question de donner une opportunité aux victimes économiques de la crise de trouver une solution financière à leurs problèmes. A l’origine, ce moratoire devait prendre à la fin décembre. Finalement, avec la persistance de la pandémie, cette date a été repoussée à la fin février.