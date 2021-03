Deux aventuriers de Koh-Lanta en couple?

Après Jesta et Benoît en 2016, la nouvelle saison de Koh-Lanta aurait-elle permis la formation d’un couple ? C’est ce qu’il faudrait croire si on se fie aux révélations de « Closer ». Selon le magazine people, Myriam et Thomas, tous les deux membre de l’équipe jaune, auraient en effet commencé une histoire d’amour après leur rencontre sous les tropiques.

Une grande complicité

Le magazine affirme que dès leur retour en métropole, les deux candidats ont continué à se fréquenter et auraient commencé à être en couple, malgré les difficultés à se retrouver. Myriam et Thomas habitent en effet à environ 450 km l’un de l’autre. Lui est chauffeur-routier dans les Yvelines, en région parisienne. Elle est professeure d’anglais dans l’Ain, non loin de Lyon. Closer précise ainsi que Thomas fait l’aller-retour entre leurs deux domiciles pour pouvoir la voir, qu’importe que la France soit en pleine crise sanitaire.

Les deux aventuriers n’ont pour autant pas officialisé leur relation. Il y a quelques jours, Myriam publiait sur Instagram une photo d’elle, entourée de Thomas et Mathieu, un autre jaune, qu’elle surnomme ses « deux bourrins au grand cœur ». Que l’information de Closer soit juste ou pas, cela va néanmoins probablement attirer l’attention des téléspectateurs sur eux et sur la suite de leur relation.