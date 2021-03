Koh-Lanta: Teheiura fait son grand retour dans le jeu, Aurélien finit à l’infirmerie

Après l’élimination de Marie la semaine passée, l’ambiance n’était pas au beau fixe chez les Rouges. Mais ils ont remarquablement repris le dessus lors de ce troisième épisode de « Koh-Lanta : les armes secrètes ».

Lors de l’épreuve de confort, les Oro, ont su gérer parfaitement un jeu de course-poursuite, où ils devaient franchir des obstacles et rattraper le plus vite possible le « fugitif » de l’équipe adverse, Aurélien. Leur fugitif à eux, Gabin, a également été impressionnant, se mettant rapidement hors de portée de l’équipe jaune. Pour une fois calmes et organisés, les Rouges ont donc remporté cette première épreuve, sans aucun doute dopés par la récompense promise aux vainqueurs : un repas typiquement polynésien concocté par la famille de Teheiura.