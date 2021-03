«Koh-Lanta» fait polémique en Polynésie française (vidéos)

Selon TPMP, l’affaire est d’autant plus sensible que la production de l’émission a demandé au gouvernement polynésien de participer au financement du programme pour qu’il ait lieu dans l’archipel. Une demande acceptée avec 2,5 millions d’euros à la clé. Si ce genre de pratique monétaire n’est pas exceptionnelle dans le milieu de la télévision, les autorités espéraient manifestement que « Koh-Lanta » donne une meilleure image de ce territoire d’Outre-Mer.

Une mise en scène télévisuelle inacceptable pour Peta

Le gouvernement polynésien n’est pas le seul à s’être montré scandalisée. L’association de défense des animaux Peta s’est ainsi plainte auprès du patron de TF1 pour lui demander « de ne plus diffuser des scènes de cruauté envers les animaux ». « Torturer et tuer des animaux à l’écran est une manière extrêmement immorale de tenter d’attirer des téléspectateurs, tout particulièrement à une époque où le respect des animaux est de plus en plus important aux yeux de tous. En outre, cela transmet un message nuisible aux plus jeunes qui visionnent ces scènes cruelles que l’on fait passer pour du divertissement », déplore Peta.

Une prise de position qui a provoqué une riposte du présentateur Denis Brogniart. « À un moment, faut arrêter ça », dit-il à Sud Radio. « On est dans une émission où les candidats n'ont rien et on leur dit : servez-vous du milieu naturel, pour vivre et continuer à vivre dans cette aventure. (...) Ils ne pêchent pas pour le plaisir de pêcher (...), c'était pour manger. (...) Il n'y a pas de théâtralisation, ni d'objectif de montrer des scènes de tortures. Il y a à montrer la vie et la survie de ces gens qui vivent Koh-Lanta dans le plus grand des dénuements ».

Selon Tahiti-infos, la productrice de l’émission, Alexia Laroche-Joubert, aurait toutefois tenté de calmer le jeu. Elle déclare être « profondément désolée si ces images ont choqué les Polynésiens » et présente « toutes [ses] excuses ». Tout en précisant que les candidats sont briefés sur les espèces qui sont ou pas protégées, elle conclut en assurant « qu’il n’y a pas d’autres séquences de chasse/pêche d’une raie faites par les aventuriers ».