«L’amour est dans le pré»: Karine Le Marchand partage la lettre «écœurante» d’un téléspectateur

C’est dans un fauteuil roulant décoré des fleurs, que Karine Le Marchand s’est exprimée sur Instagram le samedi 27 mars. La présentatrice s’est fait opérer du pied il y a quelques semaines, ce qui ne l’empêche pas de préparer le tournage de la 16e saison de « L’amour est dans le pré ». Enjouée, elle démarre sa story : « Donc voilà, le pied décoré par la styliste et avec un petit fauteuil roulant champêtre… je suis trop contente ».

Karine Le Marchand continue, ce qu’elle veut partager c’est une lettre très problématique reçue de la part d’un téléspectateur. Lors de la saison passée, un couple phare s’est révélé, celui de Mathieu et Alexandre. Leur speed-dating avait attendri le public sauf l’auteur de cette lettre visiblement. Karine Le Marchand lit la lettre : « Vous devriez être punie par la loi. J’aimais beaucoup votre émission, mais c’est inadmissible et honteux que vous présentiez des « pédés » qui s’embrassent. Voulez-vous que vos enfants les imitent et trouvent ça normal ? »