«L’Amour est dans le pré» coupé en plein épisode: Sandrine Dans s’explique après le gros bug de RTL-TVI (vidéo)

Il devait rester environ dix minutes de diffusion quand les téléspectateurs ont eu droit à une mauvaise surprise sur RTL-TVI : l’épisode final de « L’Amour est dans le pré » a été interrompu. La chaîne belge a connu un gros bug technique qui n’a donc pas permis aux fans de l’émission de connaître l’issue définitive de cette saison. L’épisode a été interrompu et une publicité s’est lancée. Rien de volontaire du côté de RTL-TVI, comme l’a précisé dans la foulée Sandrine Dans sur Instagram.

L’animatrice de « L’Amour est dans le pré » n’a pas tardé à réagir. D’abord sous le choc, comme l’épingle Sudinfo : « Grosse surprise, la fin de l’émission n’a visiblement pas été diffusée, j’en perds un peu mes mots, je suis désolée donc on ne sait pas très bien ce qu’il se passe ». Elle a dégainé son téléphone pour commenter cette coupure inopinée dans une story Instagram : « Il y a eu ce soir un bug technique, raison pour laquelle vous n’avez pas pu voir la dernière partie de ‘L’Amour est dans le pré’ sur RTL-TVI. Par contre, je vous confirme que sur RTL Play, toute l'émission est disponible jusqu'à la dernière minute. C'est la plateforme gratuite que RTL met à votre disposition ».

Pour ceux qui veulent rattraper ces dix minutes amputées au programme, direction RTL Play donc. Ou alors, il faudra faire preuve de patience, comme le précise Sandrine Dans : « Et puis dans les jours qui viennent RTL TVI diffusera la fin de l'émission. Dès que je connais le jour et l'heure, je vous promets que je vous tiens au courant. Je vous souhaite une bonne soirée ». Ce qui est sûr, c’est que l’émission de ce dimanche 27 décembre devait clôturer la saison et que tout le monde aurait aimé que cela se déroule sans accroc.