Barack Obama rend un hommage poignant à sa «grand-mère», Sarah Obama

La philanthrope est décédée à l’hôpital de Kisumu, dans l’ouest du Kenya. Sarah Obama était la troisième femme de Hussein Onyango et considérée par Barack Obama comme sa grand-mère. L’ancien président lui avait rendu un hommage sur Twitter, écrivant : « Ma famille et moi-même pleurons la disparition de notre chère grand-mère, Sarah Ogwel Onyango Obama, connue affectueusement comme « Mama Sarah » (…). Elle nous manquera beaucoup mais nous célébrerons avec gratitude sa longue et remarquable vie ». Lorsque Barack Obama a été élu président de États-Unis, Sarah Obama s’est servie de sa notoriété pour venir en aide à des ONG. Elle a soutenu Camp Maradona, une ONG luttant contre la malnutrition par le sport, mais aussi à la Campagne panafricaine d’éradication de la trypanosomiase africaine et de la mouche tsétsé.

Barack Obama s’est plus exprimé sur Instagram où à l’occasion d’un long post où il revient sur sa vie. Née en 1922, près de lac Victoria, Sarah Obama n’a pas reçu d’éducation formelle et a été mariée très jeune à un homme plus âgé. Barack Obama raconte comme cette femme a vécu dans son village d’Alego et a éduqué ses huit enfants, s’est occupée de l’élevage et des plantations pour sa famille et pour vendre au marché.

Il rappelle que l’absence des liens du sang n’a pas empêché Sarah de s’occuper du père de Barack Obama et de l’accompagner : « grâce à son amour et ses encouragements, il a été capable de changer son destin en étant bon à l’école, il a obtenu une bourse d’étude pour aller dans une université américaine ». Il se remémore que lorsque sa famille a rencontré des difficultés, « sa maison était un refuge pour ses enfants et ses petits-enfants ».