La fille aînée de Barack Obama fait son entrée à Hollywood

C’est son premier pas sur le marché du travail et à 22 ans, Malia Obama, fille aînée de l’ancien président américain, peut être fière. Elle sera en effet, d’après le Hollywood Reporter, parmi les scénaristes recrutés pour une nouvelle série dirigée par Donald Glover. Le projet, baptisé « Hive », est signé Amazon Studios et selon les informations publiées dans la presse américaine, il s’inspirerait librement de la vie de Beyoncé.

22 ans et déjà un joli parcours

Si elle commence dans le métier, Malia Obama n’est pas pour autant une débutante dans le milieu du cinéma. Il y a plusieurs années, elle a d’abord été assistante de production pour la série « Extant » sur la chaîne CBS, puis stagiaire au sein de la production de la série « Girls » de HBO. Enfin, en 2017, elle a également effectué un stage à la Weinstein Company, peu avant que cette dernière ne sombre à cause du scandale judiciaire lié à Harvey Weinstien.

Cette année, Malia Obama devrait être obtenir son diplôme de la prestigieuse université d’Harvard. Mais avant même de terminer ses études, la voilà déjà assurée d’avoir un emploi, du moins si Amazon Studios confirme l’information. Peut-être aussi qu’elle sera recrutée pour les autres projets prévus pour étoffer l’offre d’Amazon Prime. Ce dernier promet déjà un autre grand projet pour concurrencer Netflix et Disney+ : une adaptation en série du film avec Brad Pitt et Angelina Jolie, « Mr et Ms Smith ».