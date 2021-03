À la télé ce soir: «Patients» ou «Le remplaçant»

Après un saut malheureux dans une piscine, Benjamin Vallier devient tétraplégique. Opéré, puis pris en charge dans un centre de rééducation, il entame un chemin long et difficile vers la guérison. Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket sont autant de gestes du quotidien que Ben ne pourra peut-être plus jamais faire. Mais tout n’est pas triste : progressivement, le jeune homme se lie d’amitié avec ses nouveaux compagnons de route, Steeve, Farid et Toussaint, tous lourdement handicapés, mais dont l’humour est salvateur Ensemble, ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire et trouver l’énergie de réapprendre à vivre.

« Le remplaçant », à 20h30 sur RTL-TVI

Chloé Marçais, Joris Morio, Jean-André Yerles (2021)

La série démarre ce soir sur RTL-TVI. Nicolas Valeyre est un prof de français original et sans complaisance, que ce soit à l’égard de ses collègues ou de ses élèves. Ses méthodes fantaisistes, sa misanthropie affichée et son style brut de décoffrage en font un ovni dans la salle des profs. Mais il dérange autant sa hiérarchie qu’il inspire naturellement confiance à ses élèves… Sous ses dehors d’ours mal léché, c’est un hypersensible passionné, prêt à tout pour les aider à trouver leur voie.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Minority Report », à 22h10 sur AB3 – Quatre étoiles

de Steven Spielberg (2002)

L’adaptation du roman de Philip K. Dick, l’auteur des « Blade Runner » et « Total Recall », autres œuvres futuristes transposées avec succès au grand écran. L’un des meilleurs titres du père d’« Indiana Jones », avec un luxe d’effets spéciaux ciselés, un casting hors pair à l’image de l’infatigable Max von Sydow, et des trouvailles en matière de design, comme cette Lexus rouge au volant de laquelle Tom Cruise réussit l’une des plus originales sorties de traque du répertoire ! Il reste surprenant que ce chef-d’œuvre n’ait décroché aucun Oscar.

« L’été de Kikujiro », à 23h40 sur Arte – Trois étoiles

de Takeshi Kitano (1999)

Revu par l’acteur et réalisateur nippon connu pour son rôle de sergent comico-sadique dans le « Furyo » d’Oshima, et inspiré par le grand classique maintes fois revisité que reste « Le magicien d’Oz », un vrai petit joyau où un jeune gamin part à la recherche de sa mère inconnue en compagnie d’un vieux yakuza. Assez conventionnel, pas trop dramatique, un peu concis et lent, mais réellement magnifique sur le plan humain…

« Broken City », à 20h00 sur Club RTL – Une étoile

d’Allen Hughes (2013)

L’auteur de « From Hell » et du « Livre d’Eli » est visiblement moins à l’aise dans l’univers de la corruption politico-fliqueuse new-yorkaise, du reste surexploité depuis des lustres. Mark Wahlberg et Russell Crowe ont beau donner l’impression d’y croire à fond autour de la toujours belle Catherine Zeta-Jones, on est dans le déjà-vu et pas loin de l’ennui malgré toutes les tentatives de rebondissements.

« World Invasion : Battle Los Angeles », à 20h15 sur AB3 – Une étoile

de Jonathan Liebesman (2011)

Rien de bien original dans ce combat de Martiens plutôt inspiré par les ouvrages consacrés à… la guerre d’Irak. On est d’entrée de jeu plongé en plein cœur de l’action, et on y reste. Techniquement irréprochable et particulièrement attractif pour les inconditionnels de jeux vidéo.

« Blitz », à 22h00 sur Club RTL – Une étoile

d’Elliott Lester (2011)

Jason Statham en terre rebattue dans une série B pas si typiquement britannique que ça, vu les similitudes… frappantes avec les sagas US autour des Clint Eastwood et Charles Bronson dans les années 70.