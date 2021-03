Colruyt propose dans ses dépliants «un apéritif convivial, un brunch», de quoi faire tiquer les internautes

Contactée par Sud Info, la porte-parole de Colruyt Group, Natalie Roisin répond à ces réactions : « Nous devons reconnaître que le texte et les images peuvent inviter à un certain relâchement, alors que le dernier Codeco a justement durci les mesures et réduit la bulle de contacts. Nous comprenons dès lors que ce dépliant a pu susciter des interrogations chez vos lecteurs » explique-t-elle.

Comme à son habitude, Colruyt a sorti son catalogue « Inspirations » qui rassemble des idées de recettes et des promotions pour ses produits. Avec l’arrivée des fêtes de Pâques, le magasin suggère de réaliser un « apéritif convivial » pour passer de « belles Pâques ensemble ». Le magasin propose aussi de « une chasse aux œufs ou un pique-nique en famille ». Des suggestions surprenantes au vu de l’évolution de la situation sanitaire et des restrictions qui ont lieu dans le pays. Les internautes ont réagi.

Délais de distribution

Ce décalage entre les propositions et les termes employés face à la réalité que traverse le pays serait dû au processus de fabrication de ces catalogues. « Les délais de production de nos folders et la période que nous vivons actuellement ne sont malheureusement pas toujours très compatibles, même en faisant preuve d’un maximum de flexibilité » développe-t-elle. Il y a entre un et deux mois de décalage entre la réalisation de ces folders et leur distribution. Un délai qui permet de mieux comprendre l’optimisme légèrement dépassé qui peut se dégager de ces offres pour faire un « pique-nique en famille ».

Natalie Roisin ajoute : « Enfin, la période que nous vivons ne doit certainement pas empêcher les familles avec enfants, qui constituent notre cœur de cible, de passer d’agréables fêtes pascales ».