Sharon Stone dévoile les agressions sexuelles qu’elle a subies durant sa vie

L’actrice dévoile sa vie et les aspects sombres de son enfance. Alors qu’elle sort une autobiographie, « The Beauty of Living Twice », elle retrace aussi tout le parcours qu’elle a dû traverser. Lorsqu’elles étaient enfants, Sharon Stone et sa sœur ont subi les agressions répétées de leur grand-père, Clarence Lawson. L’actrice a dû y faire face jusqu’à ses 14 ans.

Dans son livre, Sharon Stone explique, qu’elle et sa petite sœur âgée de trois ans de moins, ont été parfois enfermées avec leur grand-père dans une pièce et ont subi ces agressions. Aujourd’hui, Clarence Lawson est mort. Pour l’actrice, il lui a fallu voir le cercueil et le toucher pour réaliser que ce calvaire était bien fini. Elle écrit : « Je l’ai touché, et la satisfaction bizarre qu’il était enfin mort m’a frappé comme une tonne de glace. J’ai regardé Kelly et elle a compris ; elle avait 11 ans, et c’était fini ».