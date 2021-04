Le groupe sud-coréen BTS, victime de racisme, contre-attaque

Ce mardi 30 mars 2021, le populaire groupe de K-Pop BTS a fait grand bruit en publiant un long message sur les réseaux sociaux. Ils y dénoncent le climat raciste anti-asiatique qui a notamment cours aux Etats-Unis et pour cela, ils racontent comment ils ont été eux aussi la victimes d’attaques du genre. Une prise de position likée plus de deux millions de fois sur Twitter.

« Nous condamnons la violence »

Dans leur message, les Sud-Coréens présentent d’abord leurs condoléances aux familles touchées par l’attentat d’Atlanta, où huit personnes sont mortes dont une majorité de citoyens d’origine asiatique. Ils expliquent ensuite comment ils ont également subi ce racisme ambiant : « Nous avons été insultés sans raison et moqués à cause de notre apparence. Il nous a même été demandé pourquoi les Asiatiques parlaient anglais. Nous ne pouvons pas mettre de mots sur la douleur lorsque l'on est la cible de haine et de violence pour de telles raisons. Notre propre expérience est sans conséquence comparée à ce qui s’est passé ces dernières semaines. Mais ces expériences ont été suffisantes pour nous faire nous sentir impuissants et nous faire perdre confiance en nous ».

Le groupe confie ensuite avoir réfléchi longuement sur la manière de communiquer sur le sujet, avant d’avoir décidé de prendre directement et librement la parole. « Une chose est claire, nous nous élevons contre les discriminations raciales, nous condamnons la violence, vous, moi, nous avons tous le droit d’être respectés. Nous serons debout ensemble », clament-ils.