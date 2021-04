«Koh-Lanta»: coup de bluff et trahison chez les Rouges

Les Toa, qui jusqu’ici mangeaient des aliments crus, ont réussi à obtenir le feu lors de l’épreuve de confort. Le but de l’épreuve était de détruire, à l’aide de massues, huit cibles situées dans la mer. Chaque équipe, dont les candidats étaient tous attachés à un même élastique, a dû choisir un tireur, placée en tête de la cordée. Pour faciliter la tâche du tireur, toute l’équipe devait s’avancer un maximum vers les cibles, en tirant le plus possible sur l’élastique. La victoire est revenue aux Jaunes, largement motivés par la récompense de l’épreuve : deux allumettes et le kit de pêche (harpon, masques, tubas, palmes, etc.). Un gros avantage pour les Toa qui pourront manger chaud et dont l’aventure peut enfin (re)commencer sereinement.

Tranquilles jusqu’au prochain jeu d’immunité, les Jaunes rentrent de bonne humeur sur leur camp. Pour les Rouges, l’heure est à la stratégie. Candice révèle à Laure et Maxine qu’elle possède un collier, et les trois filles s’arrangent alors sur un vote commun. Sauf que les deux dernières, agacées par Candice sur le camp, décident de lui faire à l’envers et rapportent au reste de la tribu leur envie de faire sauter l’instructrice de survie. De son côté, Candice, rassurée par Laure et Maxine, ne se sent plus en danger en arrivant au conseil… et se retrouve avec cinq voix contre elle. La chute est rude pour la jeune rouge. Elle se sent, légitimement, trahie par Laure et Maxine, et décide de quitter le jeu d’aventure avec son collier, alors qu’elle aurait pu le céder à un autre aventurier.