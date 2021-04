Des jeunes font la fête dans un train à Louvain-la-Neuve, la SNCB condamne (vidéo)

Ce samedi, la SCNB s’est montrée choquée par une vidéo tournée en gare de Louvain-la-Neuve et diffusée sur les réseaux sociaux. Les images montrent des jeunes faire la fête, pas toujours avec des masques sur le visage, dans un train à destination de Bruxelles. La compagnie ferroviaire a ouvert une enquête et a eu des mots forts pour condamner l’incident.

« Irrespectueux » selon la SNCB

Sur la vidéo qui aurait été tournée vendredi soir, ces personnes sautent, dansent et chantent en chœur le titre festif « Waar is da feestje ? Hier is da feestje ! ». D’autres répètent : « On va casser ton train ». Agglutinées aux entrées du train, les gestes barrières sont loin d’être respectées. D’autres jeunes, qui suivent quant à eux les règles sanitaires, sont quant à eux tranquillement assis et interloqués par ce qui se passe sous leurs yeux.