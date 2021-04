La nouvelle saison de «Danse avec les stars» se dévoile

D’abord prévu pour fin 2020 puis pour le printemps 2021, « Danse avec les stars » (DALS) accumule les retards à cause de l’épidémie de coronavirus. Il faudra encore attendre pour revoir l’émission sur TF1, comme le confie à Média+ Pierre-Marie Gadonneix, le directeur général de BBC France et producteur du programme, mais celui-ci ne perd pas espoir. Selon lui, malgré la crise, il est toujours prévu que DALS revienne en 2021, même si l’organisation de la nouvelle saison s’annonce compliquée.

Un come-back qui se fait attendre

Selon Gadonneix, il était impossible de produire DALS dans les conditions sanitaires actuelles. Certes, certains pays ont réussi à tourner le programme malgré ce contexte difficile, comme au Royaume-Uni, en Allemagne et aux Etats-Unis. Mais en France, cela semble plus difficile. « On aurait très bien pu mettre en place des bulles sanitaires, mais c’était trop complexe […] Pratiquer les gestes barrières dans ‘DALS’, c’est un peu compliqué », dit-il.

C’est pourquoi le producteur prévoit un retour de l’émission pour le deuxième semestre 2021, « sous réserve que les conditions sanitaires s’améliorent ». En attendant, son équipe planche toujours sur ce retour, avec quelques nouveautés de prévues. Les effets spéciaux devraient être renforcés et la Red Room disparaîtra. Camille Combal devrait être à nouveau le présentateur et le rôle de Karine Ferri devrait être modifié. Il faudra aussi trouver deux nouveaux juges, puisque Jean-Marc Généreux a décidé de ne pas rempiler et Patrick Dupond est décédé en mars dernier.