Cour grand-ducale de Luxembourg : le prince Louis va se remarier

C’est sur Twitter que la bonne nouvelle a été annoncée ce mardi 6 avril. Divorcé de la princesse Tessy depuis 2016, le prince Louis de Luxembourg va se remarier. Papa de deux enfants, Gabriel et Noah, le membre de la Cour grand-ducale de Luxembourg s’est fiancé à une avocate, Mademoiselle Scarlett-Lauren Sirgue. La jeune femme est née en 1991 à Bordeaux, rapporte RTL.

En légende de photos de famille, un lien renvoyant vers le site officiel de la monarchie luxembourgeoise a été ajouté, permettant d’en savoir plus sur la fiancée du prince Louis. « Scarlett-Lauren Sirgue passe le Barreau de Paris à 23 ans et prête serment à 25 ans. Tandis qu’elle débute sa carrière d’avocate aux côtés de sa mère en Droit de la Famille, c’est désormais en Droit des victimes, au sein du cabinet familial fondé par ses parents, qu’elle s’épanouit, portée quotidiennement par sa volonté d’aider, d’accompagner et de défendre ses clients. Un engagement qu’elle partage et qu’elle souhaite développer aux côtés de son futur mari, Louis de Nassau qui est également médiateur au sein du cabinet en charge du développement de la résolution des conflits à l’amiable », indique le site.

En ce qui concerne ses qualités et ses passions, l’avocate « se caractérise par sa générosité et son aptitude à entreprendre avec cœur et passion. Entre musique, cinéma, art et mode, elle aime se cultiver et éduquer ses sens aux œuvres de Baudelaire, Chopin, Nina Simone ou encore Josef Albers. Elle aime également s’adonner à la création. Une passion pour la couture, développée dès son enfance, aux côtés de sa grand-mère et qu’elle nourrit encore au fil de ses inspirations ».