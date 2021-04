«Harry Potter», «Tchernobyl», «Quantum of Solace»: l’acteur Paul Ritter est décédé

C’est l’agent de Paul Ritter qui a annoncé le décès de l’acteur au Guardian. Âgé de 54 ans, le comédien souffrait d’une tumeur au cerveau. Il est mort à son domicile ce lundi 5 avril, entouré par sa famille, rapporte BFM TV. « C’est avec une grande tristesse que nous confirmons la mort de Paul Ritter la nuit dernière. Il est mort paisiblement chez lui, entouré de sa femme Polly et ses fils Frank et Noah. Il avait 54 ans et souffrait d’une tumeur au cerveau. Paul était un acteur exceptionnellement talentueux, qui a joué une grande variété de rôles sur scène et à l’écran avec un talent extraordinaire. Il était intelligent, gentil et très drôle. Il nous manquera énormément », a-t-il dévoilé.

Né dans les années 60 en Angleterre, Paul Ritter a varié les projets durant sa carrière : du théâtre au cinéma, en passant par la télévision. Il a notamment joué le personnage d’Eldred Worple dans le film « Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé », a participé à la saga James Bond en apparaissant dans « Quantum of Solace » et a incarné Anatoly Dyatlov dans la série « Chernobyl ».

Le comédien jouait aussi dans la sitcom britannique « Friday Night Dinner ». « Je suis dévasté par cette nouvelle terriblement triste. Paul était un être adorable et merveilleux. Gentil, drôle, très attentionné, et le plus grand acteur avec qui j’ai jamais travaillé », a d’ailleurs déclaré Robert Popper, le créateur du programme, en apprenant le décès de l’artiste, ajoute BFM TV.