Des salves de tirs dans tout le Royaume-Uni en hommage au prince Philip

Depuis la Tour de Londres au bord de Tamise, les châteaux d’Edimbourg ou de Belfast, dans l’enclave britannique de Gibraltar, sur les navires de la Royal Navy, où il a servi pendant la Seconde guerre mondiale, le bruit des canons a retenti à 12H00 (11H00 GMT) ce samedi 10 avril, pour la première de 41 salves.

À deux mois de célébrer ses 100 ans, le duc d’Edimbourg s’est éteint « paisiblement » au château de Windsor, à l’ouest de Londres, vendredi matin. La reine a fait part de sa « profonde tristesse » de perdre celui qui fut son époux pendant plus de 70 ans et le père de ses quatre enfants (Charles, Anne, Andrew et Edward).