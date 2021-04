À Windsor et près du palais de Buckingham, on pleure le prince Philip (photos et vidéos)

« Ça fait vingt ans que j’habite en Angleterre et on est proches de la famille royale, comme tout le monde ici », explique Karen Llewellyn, une Française mariée avec un Gallois, venue déposer un bouquet de tulipes aux abords du château de Windsor. « C’était vraiment un choc ce matin, et ça nous a fait mal au cœur pour la reine. C’est ça le plus dur en fait, on a tous cette pensée pour la reine qui va se retrouver seule sans son pilier », confie-t-elle. Elle regrette aussi que l’époux d’Élizabeth II décède deux mois seulement avant de fêter ses cent ans.

Au milieu des centaines de bouquets qui s’accumulent devant les grilles du château, quelques dessins d’enfants. « Chère reine Élizabeth, je suis désolée pour votre mari le prince Philip », dit ici un dessin rempli de cœurs et fleurs. Depuis plus d’un an, le couple royal vivait confiné au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres de Londres, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. C’est là que Philip, époux de la reine depuis plus de 70 ans, s’est éteint « paisiblement » vendredi. Irina Blatonova, une riveraine russe de 32 ans, trouvait le prince Philip « absolument fantastique, très proche des gens, et drôle ».