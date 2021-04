Harry et Meghan pourront-ils être présents aux funérailles du prince Philip?

Alors que la tension est maximale entre la famille royale et le couple Harry-Meghan, voilà que le prince Philip, grand-père d’Harry, est décédé. Même si l’heure est à la tristesse, il est possible d’imaginer que cette tragédie aide à retisser les liens. Mais pour cela, il faudrait que les Sussex quittent la Californie pour le Royaume-Uni, et cela s’avère un peu compliqué ces temps-ci.

Beaucoup d’incertitudes

Pour la grande majorité des observateurs de la presse britannique, Harry et Meghan vont bien entendu faire tout leur possible pour venir. Mais la première question qui se pose, c’est celle de la pandémie de Covid-19. En théorie, les voyageurs à destination du Royaume-Uni doivent faire une quarantaine de 10 jours. Est-ce qu’Harry et Meghan auront le temps de venir à Londres, d’en faire une et d’assister aux funérailles ? On peut imaginer qu’une solution soit trouvée, surtout que les chiffres épidémiques sont à nouveau bas, que ce soit au Royaume-Uni ou en Californie.

Deuxième souci : la grossesse de Meghan. Elle devrait accoucher d’ici l’été, mais la date précise n’a pas été révélée. « Elle devra donc demander conseil à ses médecins pour savoir si elle peut voyager en toute sécurité », juge une source proche du couple. Est-ce que Meghan sera forcée de rester aux Etats-Unis et de laisser partir Harry à Londres tout seul ? C’est la question que se posent les tabloïds britanniques aujourd’hui. Un ami du prince estime en tout cas que la présence du prince ne fait que peu de doutes. « Harry fera absolument tout son possible pour rentrer au Royaume-Uni et être avec sa famille. Il ne voudra rien de plus que d'être là pour sa famille, et en particulier sa grand-mère, pendant cette période horrible », déclare-t-il.