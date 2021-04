Dwayne Johnson président des USA? Très probable selon un sondage

Pour être précis, ce ne sont pas moins de 46% des Américains qui soutiendraient « The Rock » pour la présidentielle. Un appui massif à son éventuelle candidature, alors que Dwayne Johnson a affirmé plusieurs fois qu’il serait intéressé par la politique. En février dernier, il affirmait à USA Today : « J’envisagerais une élection présidentielle dans le futur si c’est ce que les gens veulent. Vraiment, je pense ce que je dis, et ma réponse ne se veut en aucun cas désinvolte. Ce sera aux gens de décider... Alors j’attends, et j’écoute ». Ce sondage devrait donc le conforter dans sa réflexion.

Le sondage de Piplsay a également établi la liste des autres célébrités qui remporteraient le plus de votes lors des élections présidentielles. Derrière Dwayne Johnson, on trouve Matthew McConaughey (41%). Les électeurs soutiendraient également la candidature d’Angeline Jolie (30%), d’Oprah Winfrey (27%), Tom Hanks (22%) et Will Smith (21%). Les Millenials seraient plus disposés à voter pour de telles célébrités comparé à leurs aînés mais il n’y a pas de différence de sexe.