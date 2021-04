Le prince consort

Avant de prêter serment comme premier roi des Belges, Léopold de Saxe-Cobourg épousa Charlotte appelée à devenir reine d’Angleterre. La situation avait été confuse outre-Manche. Le roi George III, aveugle et fou, ne voulait pas lâcher le trône. Il avait une ribambelle d’enfants que l’on disait plus tarés les uns que les autres. Le prince de Galles ne rassurait pas davantage que ses cadets. Régent puis souverain sous le nom de George IV, il se passionnait pour les chiens, la boxe et le gin dont il abusait depuis de longues années… Parce qu’il avait besoin d’argent, il avait fini par...