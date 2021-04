La mairie de Rome confond le Colisée avec les arènes de Nîmes (vidéo)

Dès la mise en ligne, de nombreux internautes ont vite repéré l’erreur. En un rien de temps, la vidéo est republiée avec les images de Nîmes en moins. Mais évidemment, la trace de cette erreur a été sauvegardée et diffusée sur les réseaux sociaux. Rapidement, le hashtag #raggi est arrivé au sommet des tendances sur les réseaux sociaux en Italie.

Un enjeu politique

On ne se prive pas non plus du côté des rivaux politiques de Virginia Raggi (qui fait partie du mouvement Cinq Etoiles), surtout que les élections locales ont lieu l’automne prochain à Rome. C’est par exemple le cas de Luciano Nobili, un député du centre qui soutient la candidature du libéral-socialiste Carlo Calenda à la mairie. « Après 5 ans de désastres, Raggi bat un nouveau record de sottise […] Riez, pour ne pas pleurer », clame-t-il.

Selon le média Roma Today, c’est le vidéaste de l’équipe communale qui est à l’origine de la confusion. Ce lundi, l’équipe de communication de Virginia Raggi a donc pris la parole pour porter la responsabilité de l’affaire. « Tous les prétextes sont bons pour jeter de la boue sur Virginia Raggi. Cette fois, nous essayons de la disculper : ce n'est pas elle la coupable. Nous le sommes », disent-ils. « C'est évidemment notre erreur de ne pas l'avoir bien vérifié avant de le mettre en ligne. Nous n'avons pas fait attention. Virginia, nous sommes désolés », ont-ils conclu.