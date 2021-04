Le casting du All Stars de Koh-Lanta critiqué

La société de production ALP aurait-elle commis une faute avec sa nouvelle saison All Stars de Koh-Lanta ? Oui, selon un nombre croissant d’internautes, voire d’anciens aventuriers. Deux sujets cristallisent toutes les tensions : la redondance des candidats choisis et la présence de Cindy Poumeyrol. Une candidate qui n’aurait rien à faire là ? Il est vrai que certains naufragés sont maintenant presque abonnés au programme. On peut notamment citer Teheiura, de nouveau là après quatre saisons (sans compter son apparition temporaire dans le millésime 2021). Mais il y a aussi le retour de Freddy (lui aussi quatre saisons au compteur), Claude, Clémence ou encore Coumba (tous déjà présents dans trois autres saisons). Pour terminer, six autres aventuriers ont été participés deux fois à Koh-Lanta (Candice, Christelle, Clémentine, Jade, Laurent, Patrick). Bref, ça fait beaucoup ! Un peu trop même pour beaucoup d’internautes.

Mais même parmi les autres candidats, il y a polémique avec le cas de Cindy Poumeyrol. En cause : après sa finale perdue face à Maud en 2019, elle a participé à l’émission « Mamans et célèbres ». Or la règle de Koh-Lanta est claire : si un naufragé participe à d’autres télé-réalités, il ne peut redevenir aventurier. Ce n’est pourtant pas le cas de Cindy qui serait passée entre les mailles du filet. Selon la DH, ce tour de passe-passe a été rendu possible car « Mamans et célèbres » a été considérée non pas comme une télé-réalité mais comme un docu-réalité. De quoi laisser le public perplexe !

Les internautes ne sont pas les seuls à être frappés par la présence de Cindy. Mohamed Derraji, ancien aventurier du programme, a lui aussi dénoncé ce choix de la production. « Elle a fait une télé-réalité elle ! », s’est-il étonné sur le plateau de Cyril Hanouna, sur C8. La pilule est d’autant plus difficile à avaler pour lui qui a été recalé par la production alors qu’il voulait faire partie de cette saison All Stars. « On m'a clairement fait comprendre que je ne faisais pas partie des 20 meilleurs », explique-t-il sur Instagram.