Audience tendue pour le sculpteur s’inspirant de Tintin, poursuivi par les héritiers d’Hergé

« Si on me condamne alors on condamne la liberté d’expression et de création », a estimé à l’issue de l’audience le sculpteur Christophe Tixier, alias Peppone, qui connaîtra la décision du tribunal civil le 17 juin. Le presque quinquagénaire, installé à Aix-en-Provence, se voit reprocher par la veuve du dessinateur de bandes dessinées Fanny Vlamynck, légataire universelle d’Hergé, et la SA Moulinsart, dirigée par son second époux Nick Rodwell, la réalisation de quelque 90 bustes du célèbre journaliste à la houppette.

La société, qui avait été déboutée de son action au pénal par le tribunal correctionnel en mai 2018, réclame cette fois-ci au civil quelque 200.000 euros de dommages et intérêts à l’artiste et la restitution de ses sculptures réalisées en résine et couvertes de planches de bandes dessinées.

Pour Me André Jacquemart, avocat de la SA Moulinsart, la contrefaçon est « patente » et la partie adverse qui a tenté d’instiller le doute sur la paternité de Tintin « confond originalité et nouveauté ».