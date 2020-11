Un dessin de Tintin vendu près de 150.000 euros aux enchères

La maison de ventes aux enchères Daniel Maghen a annoncé ce jeudi qu’un dessin réalisé par Hergé, représentant Tintin et le capitaine Haddock dans l’espace, est parti pour 145.500 euros lors d’une vente.

Sur ce dessin en noir et blanc, à l’encre de Chine et à la gouache, on aperçoit donc Tintin, dans sa combinaison d’astronaute, debout sur la fusée de la BD « On a marché sur la lune ». Haddock, lui aussi en astronaute, est en apesanteur dans l’espace, retenu par Tintin par une corde. En fond, on voit la Terre, dessinée en blanc sur le fond noir étoilé.