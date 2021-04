Un Belge refuse 415.000 euros pour une carte Pokémon

C’est une belle découverte qu’à fait Yves Bruynen dans un de ses paquets de cartes Pokemon. L’homme originaire de Hoogstraten, a trouvé une carte rare achetée dans un paquet il y a six ans pour 200 euros. La carte, par son bon état et sa rareté vaut près d’un demi-million d’euros aujourd’hui et presque un million à la fin de l’année. Au journal Het Laatste Nieuws, il déclare : « J’ai trouvé le Saint-Graal ».

La carte en question : un Charizard, ou Dracaufeu en français, sans ombre de la première édition de 1999 en parfait état. Il en existerait environs 2.000 exemplaires et seulement 121 aussi bien conservées. L’homme, collectionneur de cartes Pokemon depuis une vingtaine d’années raconte comment il l’a trouvé : « Il y a six ans, j’ai acheté le paquet de cartes qui contenait la carte Charizard à un Néerlandais via Facebook. Cela m’a coûté environ 200 euros. Ce n’est pas beaucoup pour un paquet de dix cartes, mais le paquet provenait d’une boîte de rappel – contenant 36 paquets de cartes – de la première édition de 1999. Ces boîtes sont sorties en édition très limitée à l’époque, et uniquement sur la côte ouest des États-Unis ».