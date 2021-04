Koh-Lanta: l’énorme bourde de Vincent lors de la réunification (vidéo)

Denis Brogniart se tourne ensuite vers les jaunes et leur demande si l’un d’eux à une arme secrète, sous-entendu pour ne pas être ambassadeur. Vincent lève alors la main, à la stupéfaction de ses camarades. Problème : il a bien une arme secrète, mais pas celle-là. Elle lui permet en réalité d’avoir un « kit ou double » lors d’un conseil qui tournerait mal, à savoir la possibilité de sauver sa peau en défiant un aventurier en duel.

L’animateur fait remarquer tout de suite l’erreur au malheureux. « Est-ce que c’est une arme secrète à révéler au moment de la réunification ? », lui demande-t-il. « Non », répond d’abord simplement l’aventurier, provoquant les rires des autres. « Bah, en fait, c’est jusqu’au conseil de la réunification ». « Oui mais on n’y est pas là », fait remarquer Denis Brogniart. « Non », répond dépité le candidat. « En un instant vous venez de perdre le secret que vous gardiez », lui a répondu l’animateur.