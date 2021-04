The Voice France: cette reprise de «Tata Yoyo» a scotché tout le monde (vidéo)

TF1 diffusait samedi soir la première des deux soirées de K.O. Ce moment de la compétition est crucial (qu’on n’a pas dans la version belge) dans le télécrochet français, car c’est la dernière étape avant les lives et chaque coach ne peut garder que quatre talents dans son équipe.

Les candidats chantent donc tour à tour seul sur scène, un titre de leur choix, et si leur coach décide de les garder, il lui suffit de buzzer à la fin de la prestation de son protégé. Hier soir, ce sont les talents de Marc Lavoine et d’Amel Bent qui se lançaient dans l’arène. Et l’un d’eux a particulièrement surpris et bluffé le jury ainsi que les téléspectateurs.

Ce candidat n’est autre que Jim Bauer, fils d’Axel Bauer et Nathalie Cardonne. Impressionnant et surprenant depuis le début de la compétition, le jeune homme a une fois de plus fait l’unanimité lors des K.O. Et pourtant, Jim avait fait un choix de chanson très audacieux, puisqu’il avait fait le pari d’interpréter « Tata Yoyo » d’Annie Cordy. Mais sa reprise du tube de la chanteuse belge, décédée le 4 septembre 2020, a été à la hauteur de son audace. Jim Bauer l’a chanté tout en émotion, d’une manière très originale et très personnelle.