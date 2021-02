Camelione, jeune Belge reprise à The Voice France, s’est offert un duo avec Vianney lors de son audition (vidéo)

Cette année, « The Voice France » fait la fête aux Belges. Alors que Nicolas, Youssef et Mentissa ont subjugué les quatre coachs lors des deux premières sessions de blinds, Camelione (Laura de son vrai prénom) et Alyah intègrent elles aussi l’aventure.

La première a d’ailleurs passé une audition un peu spéciale. En interprétant « L’effet de masse » de Maëlle, un titre qui la touche personnellement car elle a été victime de harcèlement scolaire, Camelione a séduit les quatre coachs, mais seuls Vianney et Florent Pagny se sont retournés. Amel Bent a buzzé trop tard, et Marc Lavoine a avoué regretter de ne pas avoir appuyé sur le buzzer. Quoi qu’il en soit, la jeune Camelione était ravie d’intégrer le concours, et a choisi de rejoindre l’équipe de Vianney. Et avant de quitter la scène, la jeune Montoise a demandé à son nouveau coach de chanter avec elle. Si gentiment demandé, Vianney n’a pas refusé et semblait même ravi de reprendre « Les filles d’aujourd’hui » avec son nouveau talent.

Pour Alyah, tout s’est aussi bien déroulé. Si la Neupréenne n’a pas eu droit à un duo sur scène, elle a démontré toute l’ampleur de son talent en reprenant « Unintented » de Muse. Et bingo, sa reprise a fait buzzer Amel Bent, Florent Pagny et Marc Lavoine. Et c’est ce dernier qui a été finalement choisi par Alyah, qui n’est autre que la fille de l'ancien footballeur Ali Lukunku. « Dès que j’ai vu qu’Amel Bent s’était retournée au début de la chanson, j’étais un peu déconcertée. D’une certaine façon, mon stress était parti et de l’autre je devais assurer pour ne pas décevoir les coaches qui s’étaient retournés. C’était, pour moi, l’épreuve la plus compliquée et cela aurait été difficile d’accepter le fait que personne ne se soit retourné sur moi », a confié la jeune artiste à L’Avenir. Mais tout est donc bien qui finit bien pour Alyah, que l’on reverra donc aussi lors de l’étape suivante, les duels.